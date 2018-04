Mandy Minella (WTA: 301) ist beim WTA-Turnier in Lugano (CH/250.000 Dollar) in der ersten Runde gescheitert. Die Luxemburgerin musste sich am Mittwoch der Belgierin Elise Mertens (WTA: 20) nach 1:21 Stunden Spielzeit mit 4:6 und 1:6 geschlagen geben.

Das Erstrundenspiel zwischen Minella und Mertens musste aufgrund der starken Regenfälle in Lugano seit Montag immer wieder verschoben werden. Am Dienstag wurde die Partie beim Stand von 3:3 im ersten Satz unterbrochen und erst am Mittwoch fortgesetzt.