Gilles Muller (ATP: 29) und Ugo Nastasi (kein Ranking) werden am Wochenende die beiden Einzel und auch das Doppel in der Davis-Cup-Begegnung gegen Georgien bestreiten. Dies wurde am Freitagmittag bei der Auslosung in der Escher Gemeinde bekanntgegeben.

Die Georgier werden ihrerseits ohne ihre Nummer eins Nikoloz Basilashvili (ATP: 86) antreten. Noch in der Woche hieß es, dass Basilashvili nachnominiert worden sei, davon wollte der georgische Kapitän David Kvernadze am Freitag aber nichts wissen. Die beiden Einzel bestreiten George Tsivadze (ATP: 1.093) und Zura Tkemaladze (kein Ranking).

Somit geht Luxemburg ab Samstag (14.45 Uhr) als Favorit in die Begegnung gegen Georgien, bei der es um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone II geht.