Das luxemburgische Fed-Cup-Team konnte in seinem ersten Gruppenspiel am Mittwoch in der Europa/Afrika-Zone II einen 2:1-Auftakterfolg gegen Bosnien-Herzegowina feiern.

Dabei verlor Eléonora Molinaro (WTA 450) am Morgen noch ihr Einzel gegen Jelena Simic (WTA 567) mit 2:6 und 4:6. Mandy Minella (WTA 299) konnte ihre Einzelbegegnung aber in drei Sätzen mit 5:7, 7:5 und 6:1 gegen Dea Herdzelas (WTA 410) für sich entscheiden.

Somit musste die Entscheidung im anschließenden Doppel fallen. Dieses gewann das luxemburgische Duo Minella und Molinaro mit 7:5 und 6:3.