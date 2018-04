Bereits nach dem Doppel am Sonntagvormittag ist die Begegnung zwischen Luxemburg und Georgien, bei der es um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone II geht, entschieden.

Nachdem Gilles Muller und Ugo Nastasi ihre beiden Einzel am Samstag gewonnen und Luxemburg somit mit 2:0 in Führung gebracht hatten, ging es am Sonntag mit dem Doppel weiter. Dieses bestritten Muller/Nastasi gegen das georgische Duo Aleksandre Metreveli und George Tsivadze.

Dabei setzte sich das luxemburgische Doppel souverän mit 6:3 und 6:1 nach 1:08 Stunden durch und sorgte somit bereits frühzeitig für den entscheidenden dritten Punkt.

Die beiden Einzel am Sonntagnachmittag haben somit nur noch statistischen Wert.

Ergebnisse, Tag 1:

Gilles Muller – Zura Tkemaladze 6:3, 6:2

Ugo Nastasi – George Tsivadze 3:6, 7:5, 6:4

Ergebnisse, Tag 2:

Doppel:

Gilles Muller/Ugo Nastasi – Aleksandre Metreveli/George Tsivadze 6:3, 6:1