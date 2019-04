Mit einer beeindruckenden Vorstellung meldete sich der T71 Düdelingen im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie um die Meisterschaft im nationalen Basketball zurück. Nachdem man die erste Partie vor einer Woche noch deutlich verloren hatte, schlug der T71 die Etzella Ettelbrück diesmal mit 89:80.

Düdelingen schien die einwöchige Pause gut getan zu haben. In der Defensive stand der T71 deutlich besser als noch in der ersten Finalbegegnung. Mit einer Zone konnten Muller und Co. die gewohnte Ettelbrücker Offensivpower in der ersten Halbzeit deutlich bremsen. Die Etzella traf in den ersten 20 Minuten lediglich drei von 14 Versuchen aus der Distanz, blieb unter dem Korb zudem immer wieder hängen. Auch den Rebound dominierten die Spieler von Trainer Kresemir Basic nicht mehr wie in Spiel Nummer eins.

Düdelingen zeigte sich seinerseits enorm aggressiv und war nach der Pause nicht mehr zu bremsen. Der T71 überrannte seinen Gegner und legte binnen nur fünf Minuten einen eindrucksvollen 20:5-Lauf aufs Parkett. Der Außenseiter führte plötzlich mit 20 Punkten (61:41), vergrößerte diesen folglich noch bis auf 22 Zähler, und sorgte bereits früh für die Vorentscheidung, so konnte man jedenfalls denken.

Ratlose Ettelbrücker

Denn die Etzella, die vor dieser Begegnung nur eine einzige Partie in dieser Saison – ausgerechnet gegen Düdelingen – verloren hatte, wirkte ratlos. Doch mit der Herausstellung von Fränk Muller, der sechs Minuten vor dem Ende sein fünftes persönliches Foul kassierte, schöpften die Nordisten neuen Mut. Denn es war vor allem Muller, der ihnen unter den Brettern große Probleme bereitet und bis zu diesem Zeitpunkt selbst 22 Punkte erzielt hatte.

Die Ettelbrücker kamen 4:36 Minuten vor dem Ertönen der Schlusssirene so noch einmal auf zehn Punkte heran (76:66). Knapp eine Minute vor dem Ende hatte die Etzella durch McNutt auf sechs Punkte verkürzt (84:78). Doch Polfer und J. Delgado vergaben in der letzten Minute aus der Distanz und Düdelingen sicherte den Sieg an der Freiwurflinie.

Topscorer der Partie waren der Düdelinger Miles Jackson-Cartwright und der Ettelbrücker Tim Coleman mit jeweils 31 Punkten.

In der Best-of-five-Serie steht es somit 1:1. Die nächste Partie findet am Mittwoch um 17 Uhr in Ettelbrück statt.