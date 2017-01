Die Cyclocross-WM im Live-Ticker, Tag 2

13.10 Uhr: Mittlerweile wurden die Ergebnisse offiziell bestätigt. Turchi hatte großes Pech. Nach einer tollen Leistung hatte er sich von Platz 40 auf Rang 27 vorgearbeitet. Dann lief er platt und wurde eine Runde vor Schluss aus dem Rennen genommen. Noah Fries fiel gleich zweimal aufs Knie. Damit war sein Rennen ebenfalls 3 Runden vor Beginn beendet. Am Ende sprangen eben Rang 32 und 45 heraus.



12.03 Uhr: Luc Turchi wird in der provisorischen Ergebnisliste als 32. geführt, Noah Fries als 45. Hier auf Belval geht es um 15.00 Uhr weiter mit dem Rennen der Elite. Wir melden und rechtzeitig zurück



11.55 Uhr: Joris Nieuwenhuis ist neuer U23-Weltmeister. Er dominierte die Konkurrenz nach Strich und Faden. Auf Platz zwei kommt der Spanier Felipe Lloret. in der letzten Runde gingen Thijs Aerts die Kräfte aus und der Niederländer Sieben Wouters krallte sich Bronze.



11.48 Uhr: Letzte Runde: Niewuenhuis hat mittlerweile 1:30 Minuten. Cleppe, Aerts und der Spanier Felipe Lloret kämpfen um die Medaillen. Turchi wird wieder auf Rang 33 geführt.



11.40 Uhr: Noch zwei Runden bis zum Titel für Nieuwenhuis. Seine Verfolger Bertolini und Aerts waren beide gestürzt. Bertolini folgt auf 1:17, Aerts auf 1:19. Es ist mittlerweile eine wahre Schlammschlacht. Turchi scheint das nicht zu stören, er liegta uf Rang 27, Fries ist 49.



11.33 Uhr: Es bleiben noch drei Runden zu fahren. Neuwenhuis hat 53 Sekunden auf Bertolini, Aerts folgt auf 1:02 Minuten. Der Medaillenkampf bleibt spannend. Turchi liegt mittlerweile auf Rang 31, Fries ist 49.



11.27 Uhr: Für Felix Keiser ist das Rennen beendet, der Luxemburger scheint gestürzt zu sein.



11.25 Uhr: Der Niederländer dreht souverän seine Runden an der Spitze. Auf Platz zwei folgt der Belgier Thijs Aert auf 45 Sekunden. Dritter ist der Italiener Giole Bertolini, unmittelbar dahinter folgt Cleppe. Turchi arbeitet sich auf Rang 33 vor, Fries ist 50., Keiser 54.



11.19 Uhr: Nieuwenhuis legte die 2. Runde in 7:30 Minuten zurück. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Cleppe ist auf 37 Sekunden angewachsen. Titelverteidiger Iserbyt stürzte gleich zwei Mal und kann seine Titelverteidigung wohl abhaken. Turchi sit als bester Luxemburger 37., Fries 48., Keiser 54.



11.08 Uhr: Nach einer Runde liegt Nieuwenhuis in Führung, auf 17 Sekunden folgt der Däne Simon Andreasen. Dann kommt eine Gruppe mit u.a. Iserbyt und Nicolas Cleppe. Turchi liegt auf Rang 39, Fries auf 45, Keiser auf 49



11.02 Uhr: Zum ersten Mal gab es keinen größeren Sturz beim Start. Der Boden ist durch die wärmeren Temperaturen etwas tiefer als am Samstag.



11.00 Uhr: Und los geht's. Die U23 sind gestartet. Favorit ist der Titelverteidiger Eli Iserbyt aus Belgien. Aber auch Landsmann Quinten Hermans und der Niederländer Joris Nieuwenhuis haben gute Chancen.



10.50 Uhr: Bevor es losgeht hier noch einige Eindrücke vom Après-Cyclocross vom Samstag







10.40 Uhr: Herzlich willkommen beim 2. Tag der Cyclcross-Weltmeisterschaft in Beles. Um 11.00 Uhr geht es los mit dem Rennen der U23. Für Luxemburg starten Luc Turchi, Felix Keiser und Noah Fries