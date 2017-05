"Piccoli Giochi" sind eröffnet

Unter den Augen der erbgroßherzoglichen Paares Guillaume und Stéphanie führte Manon Durbach die luxemburgische Delegation am Montagabend um 21.25 Uhr ins Stadion, dicht gefolgt von der gesamten Judo-Mannschaft. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, wünschte allen Beteiligten in seiner Ansprache schöne Spiele in einem schönen Land. Getreu dem Motto „Play the games“.