Luxemburg holt Punkt in Weißrussland

Das Qualifikationsspiel der FLF-Auswahl in Weißrussland begann nicht gerade optimal. Bereits nach 35 Minuten musste Christopher Martins verletzt ausgewechselt werden. Bei einem Zweikampf zog er sich eine Platzwunde am Kopf sowie drei gebrochene Zähne zu. Für ihn kam Eric Veiga.

Doch damit nicht genug. Nicht einmal zehn Minuten später flog Dirk Carlson nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Luxemburg musste also die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen.

Luc Holtz sah sich dann auch gezwungen zu reagieren und stärkte die Defensive, indem er mathias Jänisch für Vincent Thill brachte.

Bis zur 80. Minute hielt die FLF-Auswahl auch tapfer dagegen, doch dann köpfte Pavel Savitski die Hausherren in Führung. Die Roten löwen steckten den Kopf allerdings nicht in den Sand und fünf Minuten nach dem Treffer der Weißrussen bekam Luxemburg einen Freitsoß aus aussichtsreicher Position zugesprochen. Aurélien Joachim nahm sich der Sache an und verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Zugleich wurde Joachim durch seinen 10. Treffer zum alleinigen Rekordtorschützen, was A-Länderspiele betrifft.

Damit hat Luxemburg im dritten WM-Qualifikationsspiel den ersten Punkt geholt.