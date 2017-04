Fola Esch erster Finalist der Coupe de Luxembourg

Die Tore im Heimspiel auf dem Galgenberg erzielten Rodrigues, Dallevedove (2:0 zur Pause) und zweimal Bensi.

Am Donnerstag ermitteln die US Esch und der F91 Düdelingen (19.30 Uhr) den Gegner der Fola im Finale am 28. Mai. Auf ein rein Escher Endspiel – wie 1972/73 zwischen der Jeunesse und der Fola – wagen bestimmt nur wenige Fachleute zu tippen. Doch im Pokal ist bekanntlich alles möglich.

Denn die Fola war bis diesen Mittwoch der ersten Finalteilnahme seit 1973 vergeblich hinterhergejagt ...