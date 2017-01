Majerus und Meisen siegen in Petingen

Bei klirrender Kälte setzte sich Christine Majerus vom Start weg an die Spitze des Feldes und setzte somit ein erstes Ausrufezeichen. Nach zwei Runden hatte die Luxemburgerin bereits 1:10 Minuten Vorsprung auf die Österreicherin Nadja Heigl. "Ich wollte mich gleich am Anstieg etwas absetzen um bei der Abfahrt nicht volles Risiko gehen zu müssen", so die Sportlerin des Jahres, die heute im schweizerischen Meilen starten wird. Hinter Majerus kamen Heigl und Joyce Vanderbeken auf die Plätze zwei und drei.

Ähnlich wie bei den Damen gab es auch bei den Herren eine klare Angelegenheit. Marcel Meisen (D) dominierte das Rennen vom Start weg und gewann am Ende vor Dan Soete (B) und Emil Hekele (CZE). Bester FSCL-Fahrer wurde Sören Nissen als 17. mit einem Rückstand von 5:13 Minuten. Luc Turchi wurde 19. auf 5:33. Pech hatte Lex Reichling, der bis zur vorletzten Runde an Platz 12 lag, dann allerdings platt lief und aufgeben musste. Dennoch kann der Pratzerthalter den Landesmeisterschaften am kommenden Samstag in Remerschen optimistisch entgegenschauen.

Bei den Junioren setzte sich Misch Leyder durch, bei den Débutants war Bruder Jang Leyder der Schnellste.