Nein, eigentlich nicht. Beim letzten Turnier in Caslano (Schweiz, 10.000 $) z.B. musste ich zudem noch durch die Qualifikation gehen. Danach hatte ich ein wenig Glück mit der Auslosung. Ich traf hier in der ersten Runde auf eine Spielerin, die auch schon die Qualifikation bestehen musste. In der zweiten Runde bekam ich es mit einer Gegnerin zu tun, gegen die ich bereits bei den Junioren gespielt hatte. Hier wusste ich, dass ich diese schlagen kann. Im Viertelfinale hat dann nicht so viel gegen die Nummer 598 der Welt gefehlt. Meine Kontrahentin spielte jedoch zu solide.

Dies ist recht einfach zu erklären. Als Juniorin kann ich insgesamt an 16 Turnieren auf diesem Niveau teilnehmen. Ich hatte bereits 15 Wettbewerbe bestritten und hatte mir eigentlich noch die US Open (Junioren) als Hintertür offen gehalten. Da dies jedoch nichts geworden ist, habe ich den Schritt zur Profitour unternommen.

Ich werde versuchen, im nächsten Jahr die Grand-Slam-Turniere bei den Junioren zu bestreiten. Ansonsten werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit wieder Wettbewerbe in dieser Kategorie spielen.

Ja. Ich will mich auf dem Proficircuit testen. Wenn mir das nicht gelingen sollte, werde ich voraussichtlich die Schule mit meinem Sport in Amerika kombinieren.

Ich habe insgesamt neun Jahre mit dem gleichen Coach trainiert. Wir haben uns super miteinander verstanden und stets gute Trainingseinheiten gehabt. Nun ist es aber so, dass Jordane aus Zeitgründen (Arbeit und Familie) nicht mehr so flexibel sein kann. Des Weiteren plagte er sich öfters mit Verletzungen herum.

Genau. Ich werde die Zusammenarbeit mit den beiden erst jetzt im September beginnen. Im Sommer bin ich nämlich ganz ohne Trainer ausgekommen. Die beiden spielen im gleichen Verein wie ich, deshalb kenne ich sie schon seit einiger Zeit. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.

Ich habe zwei anstrengende Trainingswochen hinter mir. Momentan spüre ich noch etwas die Nachwirkungen davon. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, eine Runde weiterzukommen. Dafür will ich alles geben.

Ich glaube, dass mein aggressives Spiel zu meinen Pluspunkten gehört. Über die Schwächen sollte man eigentlich nicht zu viel preisgeben.