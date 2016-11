Noch 60 Tage bis zur WM

Eine Weltmeisterschaft organisiert man nicht so einfach von heute auf morgen. Eric Leyder und sein Team arbeiten seit Monaten an dem Groß-Event, damit die erste Cyclocross-WM in Luxemburg seit 1968 ein großer Erfolg wird. Das Zuschauerinteresse ist jedenfalls bereits jetzt vorhanden, so wurden für den 28. und 29. Januar bereits über 7.000 Tickets unter die Leute gebracht, wie das Organisationskomitee gestern auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

Doch auch die Strecke steht nun fest und wurde bereits zum Teil hergerichtet. "Vor einem Monat hat uns die UCI grünes Licht gegeben, dass unsere Strecke regelkonform sei", so Roger Hutmacher vom Organisationskomitee. Über 3,0864 km geht es für die Crosser über Asphalt, Wiese, Kies, Gestrüpp und sechs Brücken. Auch Treppen wurden im Parcours eingebaut. Es ist eine ausgeglichene Strecke die zu "50 Prozent aus Schnelligkeit und zu 50 Prozent aus Technik besteht", so Hutmacher weiter.

Die Organisatoren haben allerdings nicht nur versucht den Ansprüchen der Athleten gerecht zu werden sondern auch denen der Zuschauer. Diese können sich auf dem 12.000 Quadratmeter großen Areal frei bewegen. "Auch für Zuschauer die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ist es kein Problem. Das war uns sehr wichtig", erklärte Hutmacher.

Was die freiwilligen Helfer angeht so sind die meisten Aufgaben bereits besetzt, allerdings ist man noch auf der Suche nach Vereinen, die auf den Parkplätzen aushelfen können, wie Eric Leyder erklärte. "Wir brauchen rund 460 Freiwillige, davon etwa 95 auf den Parkplätzen. 50 haben wir bereits. Interessierte Vereine können sich aber gerne noch bei uns melden. Der Verein wird auch nicht leer ausgehen."

Weitere Informationen sowie Tickets gibt es unter www.bieles2017.lu