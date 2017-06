Gruppensieg perfekt

Drei Siege aus drei Spielen, so lautet die Bilanz der Gruppenphase. Früh setzten sich die Luxemburger mit 4:0 ab. Bereits zur Pause lagen Muller, Hippert und Co. dann mit 20:11 in Führung. Der Erfolg war somit nie in Gefahr. Mit neun Toren war Martin Muller erneut bester Torschütze im luxemburgischen Team. Als Erster der Gruppe B treffen die FLH-Herren am Freitag um 20 Uhr im Viertelfinale mit dem Kosovo auf die zweitplatzierte Mannschaft der Guppe A.