Gesamtsieg an Porte, Jungels 8.

Am Vortag hatte der Brite Simon Yates (Orica) vor BMC-Fahrer Porte die Königsetappe gewonnen, konnte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aber nicht halten. Porte gewinnt mit 21 Sekunden Vorsprung vor Yates und dem Slowenen Primoz Roglic (Lotto), der das Zeitfahren gewann. Bob Jungels (Quick-Step), der im Zeitfahren 13. wurde, kam in der Abschlusswertung auf Rang acht, 1.22 Minuten hinter Porte.

Roglic setzte sich in Lausanne in 24.58 Minuten durch, vor Porte (25.06) und dessen US-Teamkollegen Tejay Van Garderen (25.32). Der mehrfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome (Sky) wurde in 25.44 Minuten 9., Bob Jungels benötigte 25.51 Minuten und wurde 13.

Mit seiner Vorbereitung auf den am kommenden Wochenende beginnenden Giro d'Italia kann der Luxemburger demnach wohl zufrieden sein.

1. Richie Porte (BMC) 17:16:00 Stunden

2. Simon Yates (Orica-Scott) 00:21 Minuten zurück

3. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) 00:26

4. Fabio Felline (Trek-Segafredo) 00:51

5. Ion Izaguirre (Bahrain-Merida): 01:03

6. Tejay Van Garderen (BMC): 01:16

7. Wilco Kelderman (Sunweb) 01:21

8. Bob Jungels (Quick-Step Floors) 01:22

9. Jesus Herrada (Movistar) 01:22

10. Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) 01:24