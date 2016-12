Versöhnlicher Abschluss

Monique Olivier schlug in 4‘15“28 an, 3“32 über ihrem Landesrekord von der Kurzbahn-WM 2014 in Doha (QAT) an und immer noch 2“38 über ihrer Meldezeit. „Nach dem verkorksten 800-Meter-Rennen am Mittwoch habe ich mich zurückgekämpft und konnte heute mein Rennen konstant durchschwimmen" bilanzierte sie nach dem Wettkampf.

Pit Brandenburger hatte bereits am Mittwoch sein letztes Rennen bei den 13. Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn bestritten.

Insgesamt fiel die Bilanz von Monique Olivier aber nicht zufriedenstellend aus. Bei ihren drei Einsätzen verpasste sie ihre persönlichen Bestzeiten viel zu deutlich und lag auch über ihren Meldezeiten, die sie vor einem Jahr geschwommen war.