Final Four: Steinsel - T71 und Pikes - Etzella

Als Tabellenerster stand Steinsel schon seit einer Weile fest. Am Samstagabend besiegte die Amicale zum Abschluss der Titelgruppe den T71 Düdelingen mit 108:81.

Zweiter der Tabelle sind nach dem 82:75-Erfolg gegen Contern die Musel Pikes.

Etwas überraschend hatte bereits am Freitag, der bis dahin Tabellenzweite Ettelbrück gegen Bartringen verloren. Die Etzella rutschte dadurch auf den dritten Rang zurück.

„ Wir haben die richtige Reaktion gezeigt. Am letzten Sonntag in Ettelbrück waren wir nicht bereit. Das war heute diesmal das Gegenteil und toll anzuschauen. Somit haben wir uns einen psychologischen Vorteil erspielt für die Partien die noch auf uns zukommen.“"Für Contern ging es um nichts mehr. Trotzdem taten wir uns schwer. In der ersten Hälfte leisteten wir uns elf Ballverluste. Die nötige Intensität hat gefehlt. In der zweiten Hälfte agierten wir aggressiver und steigerten uns im defensiven Bereich. Das gab den Ausschlag."

Bartringen - Etzella 86:82

Contern - Musel Pikes 75:82

Steinsel - T71 Düdelingen 108:81