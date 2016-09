Paralympics übertreffen Olympia

Mit 167 000 Besuchern registrierte der Olympiapark mit den meisten Sportstätten am Samstag nach Angaben der Veranstaltern einen neuen Besucherrekord.

Das hängt wohl auch damit zusammen, dass für 10 Reais (2,80 Euro) nur der Olympiapark besichtigt werden kann. Insgesamt wurden zusammen mit anderen Sportstätten wie dem Leichtathletikstadion, dem Triathlon an der Copacabana und dem Sportpark in Deodoro rund 250.000 Besucher gezählt, auch das gab es an keinem Tag der Olympischen Spiele.

Die meisten Arenen sind überraschend voll, selbst beim Vorrundenspiel der deutschen Goalballer gegen Kanada (5:7) waren rund 12 000 Zuschauer in der Future-Arena im Olympiapark. Bisher wurden bereits weit über 1,8 der 2,5 Millionen Tickets verkauft.

Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedrich Julius Beucher, meinte dazu am Sonntag: "Die Paralympics werden zum bezahlbaren Sportereignis für die brasilianische Bevölkerung. Mir haben sehr viele Einheimische erzählt: Die Olympia-Tickets waren zu teuer für uns. Die Paralympics können wir uns leisten."