Keys verzichtet auf Australian Open

Die Tennis-Weltranglisten-Achte Madison Keys aus den USA verzichtet nach einer kleinen Operation am linken Handgelenk auf die Australian Open. Wie die 21-Jährige am Freitagabend via Twitter mitteilte, unterzog sie sich dem Eingriff bereits drei Tage nach den WTA Finals Ende Oktober.

Keys trainiert zwar schon wieder in Florida, die Australian Open kommen aus ihrer Sicht aber noch zu früh. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 16. Januar in Melbourne. "Ich will mich nicht hetzen und mir Zeit lassen, um meine beste Leistung auf dem Platz zu bringen", schrieb Keys, die 2017 wieder von der früheren Weltranglisten-Ersten Lindsay Davenport betreut wird.