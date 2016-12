Lille: Entscheidung zugunsten von Lopez

Das Lopez-Projekt wurde am Montag dem Gremium vorgestellt, und dieses begutachtete das Angebot positiv: "Avec cette consultation du comité d'entreprise du LOSC, c'est une nouvelle étape administrative et juridique - nécessaire dans tout processus de vente d'une entreprise - qui a été franchie", schreibt der nordfranzösische Verein in einer Mitteilung.

"C'est une bonne nouvelle que le CE du LOSC ait émis un avis favorable pour la suite", zitiert die Nachrichtenagentur AFP derweil das Umfeld von Gerard Lopez. Am Mittwoch ist Aktionärsversammlung, und gibt es auch dort grünes Licht, dürfte die Übergabe zwischen dem aktuellen Präsidenten Michel Seydoux und Lopez laut AFP Anfang Januar erfolgen.