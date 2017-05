Huffman holt ersten World-Tour-Sieg für drittklassiges Team

Der Fahrer von Rally Cycling holte damit den ersten Erfolg eines drittklassigen Continental Teams auf der World Tour. «Es ist unglaublich», schwärmte Huffman. «Wir haben es geschafft, es ist einfach surreal.» Zweiter wurde sein kanadischer Teamkollege Rob Britton.

Im Sprint des Hauptfelds um Platz sechs setzte sich Weltmeister Peter Sagan durch. Der Luxemburger Jempy Drucker (BMC) verlor etwas Zeit und kam als 84. in einer größeren Gruppe mit 3.29 Minuten Rückstand ins Ziel. Der Pole Rafal Majka führt die Gesamtwertung weiter mit zwei Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer George Bennett an. Dort ist Drucker 92. mit einem Rückstand von 24.06 Minuten.

Am Donnerstag steht die wohl vorentscheidende Bergetappe von Ontario zum Mount Baldy an.

