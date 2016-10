Drei gesetzte Spieler weiter

Petra Kvitova hatte bei ihrem Erstrundenmatch nur im ersten Satz einige Probleme mit Su-Wei Hsieh. Am Ende behielt die Tschechin mit 7:5 und 6:0 die Oberhand. Die Dänin Caroline Wozniacki, die am Wochenende den Turniersieg in Hongkong feiern konnte, setzte sich problemlos gegen Madison Brengle mit zweimal 6:2 durch.

Zwei ehemalige Turniersiegerinnen Misaki Doi (Japan) und Annika Beck (Deutschland) mussten sich derweil verabschieden. Die Gewinnerin des letzten Jahres, Misaki Doi (WTA 30), musste derweil das frühe Aus gegen Lauren Davis (85) hinnehmen. Die US-Amerikanerin, die in der Qualifikation gegen Eléonora Molinaro spielte, fertigte die Japanerin mit 6:1 und 6:2 ab.

Ebenfalls musste Annika Beck, die 2014 in Luxemburg triumphierte gewann, die Segel streichen. Die Deutsche verlor mit 4:6 und 4:6 gegen die an drei gesetzte Kiki Bertens. Ebenfalls in der zweiten Runde stehen bereits Mona Barthel (WTA 130), die Finalistin des letzten Jahres, und Johanna Larsson (WTA 47).