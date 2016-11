Alarmstufe Oranje im ausverkauften Haus

Die „Elftal“ steht unter Druck, während die „Roten Löwen“ dem Gegner das Leben schwer machen wollen. Wegen Verletzungen und Sperren müssen die Nationaltrainer Luc Holtz und Danny Blind auf insgesamt 15 Spieler verzichten.

Bei den Niederländern kehrt der große Star der Mannschaft auf den Platz zurück. Noch nie war Arjen Robben wohl so heiß darauf, ein Spiel gegen Luxemburg zu bestreiten.

Der von Verletzungen geplagte Bayern-Flügelspieler lief zum letzten Mal vor fast einem Jahr für die Niederlande auf. In den letzten Tagen wurde der Weltklassemann geschont, um gegen die FLF-Auswahl durchstarten zu können.

„Ein 1:0- oder 2:0-Sieg reicht nicht gegen Luxemburg, wenn wir die Gruppe als Erster abschließen wollen. Wir müssen während 90 Minuten Vollgas geben“, gab der Topstar gestern während einer Pressekonferenz in Alkmaar die Marschroute vor.

Aber auch Luxemburg ist bereit den Kampf aufzunehmen. "Ich habe den Jungs noch einmal eingetrichtert, dass man Respekt, Disziplin und Leidenschaft haben muss, um Erfolg zu haben. Wenn sie gegen die Niederlande so heiß sind wie in den letzten Trainingseinheiten, muss ich mir keine Gedanken machen“, so Nationaltrainer Luc Holtz.

Die Voraussetzungen für ein Fußballfest sind jedenfalls gegeben. Das Stade Josy Barthel ist ausverkauft und 5000 niederländische Zuschauer sind angereist.