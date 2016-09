Wer zu spät kommt ...

Mit seinem neuen Klub Union Titus Petingen trifft der Linksverteidiger auf seinen Stammverein Racing Lëtzebuerg, der es verpasste, das Talent frühzeitig an sich zu binden.

Wenn man sich seiner Sache zu sicher ist, dann kommt man manchmal zu spät. So geschehen beim Racing. Aus dem Hauptstadtverein wurde kein Spieler für die beiden A-Länderspiele gegen Bulgarien und Lettland berufen. Dafür aber ein Eigengewächs, das letztes Jahr fast ausschließlich bei den Junioren zum Einsatz kam und jetzt in Petingen unter Vertrag steht.

Dirk Carlson war die „surprise du chef“, als er gegen Lettland in der luxemburgischen Startelf auftauchte. Einfach war das für den Linksverteidiger nicht. „Er hat mir vor dem Spiel gesagt, wie unglaublich nervös er sein wird“, sagte Luc Holtz nach der Partie. Der 18-Jährige leistete sich dann auch sofort nach zwei Minuten einen Stellungsfehler, der zur 1:0-Führung der Letten führte. In den restlichen 70 Minuten zeigte Carlson jedoch, zu was er in Zukunft in der Lage sein kann.

„Nach so einem Fehler hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man beschäftigt sich weiter damit oder man vergisst es und konzentriert sich. Ich habe einfach gespielt wie immer. Die Nervosität war da, aber ich konnte meine Leistung abrufen, weil ich mich wohlgefühlt habe. Mario Mutsch, Dan da Mota und der Trainer haben mich während der ganzen Vorbereitung ermutigt und das hat mir geholfen.“

Morgen ist wieder Liga-Alltag angesagt. Dass er nicht mehr bei seinem Stammverein aus der Hauptstadt spielt, hat ganz einfache Gründe: „Petingens Trainer Paolo Amodio hat sich schon im Februar um mich bemüht, der Racing hat geschlafen und erst Ende Mai Gespräche mit mir aufgenommen. Ich bin auf niemanden sauer, denn ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin Stammspieler in Petingen und durfte ein Länderspiel bestreiten.“

Bereits vor dem Duell mit seinen ehemaligen Teamkollegen hat er sich mit einem seiner besten Freunde, Danel Sinani, unterhalten. „Wenn er auf der rechten Seite eingesetzt wird, könnten wir gegeneinander spielen. Das wäre toll. Gegen den Racing müssen wir endlich in Ballbesitz ruhiger werden. Spielerisch haben wir nämlich die Mittel, um jeder Mannschaft wehzutun.“

Obwohl Carlson nur vom Racing an Petingen ausgeliehen ist, wird es wohl keine Rückkehr in die Hauptstadt geben. „Mein Ziel ist es, nächstes Jahr Profi zu werden.“ Und das wird man bekanntlich nicht in Luxemburg.