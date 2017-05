WM: Top 32 für Ni

Während Letztgenannte keine Probleme hatte, um sich deutlich mit 4:0 gegen die Kolumbianerin Paula Medina (WR 205) zu qualifizieren, musste die Landesmeisterin über die volle Distanz gehen, um Yu-Wen Zhu aus Taiwan mit 4:3 zu bezwingen. Anschließend stand Sarah De Nutte mit Yuling Zhu eine der Titelfavoritinnen gegenüber. Die Nummer drei der Weltrangliste setzte sich logischerweise mit 4:0 durch.

Ni Xia Lian ihrerseits traf auf die Ungarin Georgina Pota (WR 28) und schaffte das Kunststück, sich mit 4:1 Sätzen für das 1/16-Finale zu qualifizieren.

Im Doppel trafen beide auf das favorisierte Duo Petrissa Solja/Sabine Winter, die in der Rangliste an Nummer 20 bzw. 39 geführt werden. Die Luxemburgerinnen lagen bereits mit 2:0 und 3:2 Sätzen in Führung und wurden letztendlich doch nicht für ihren tollen Auftritt belohnt. Unterstützt von 3.000 Landsleuten, konnten die Deutschen die Begegnung noch kippen.

Knapp vor einer Riesenüberraschung stand auch Luka Mladenovic (WR 410) gegen Cho Seung-min (WR 86). Der Koreaner musste ebenfalls über sieben Sätze gehen, um den kämpferischen Luxemburger am Ende mit 11:8 am Erreichen des 64er-Feldes zu hindern. Eric Glod (WR 379) hielt gegen den französischen Topspieler Simon Gauzy (WR 15) gut mit, konnte aber keinen Satz für sich verbuchen.