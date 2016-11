Majerus starke Vierte

Nach einem guten Start gehörte Christine Majerus einer fünfköpfigen Spitzengruppe an. In der zweiten Runde musste die Luxemburgerin nach einer Tempoverschärfung die niederländische Weltmeisterin Thalita de Jong jedoch ziehen lassen. Am Ende kämpfte die Luxemburger Sportlerin des Jahres mit Sophie de Boer um den letzten Platz auf dem Podest. Hier hatte die Fahrerin aus den Niederlanden jedoch die besseren Reserven.

Nichtsdestotrotz zeigte sich Majerus sehr zufrieden mit ihrem Rennen: "Die Strecke war anspruchsvoller als noch in den vergangenen Jahren. Deshalb bin ich auch froh darüber, dass ich mich mit Sophie de Boer und Sanne Cant um die Podiumsplätze streiten konnte."