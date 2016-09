Druckers größter Sieg

Der Luxemburger Jempy Drucker hat am Montag den bislang größten Erfolg seiner Karriere eingefahren. Auf der 16. Etappe der Spanien-Rundfahrt konnte er sich im Sprint gegen die beiden Deutschen Rüdiger Selig und Nikias Arndt durchsetzen.

Der BMC-Profi, der relativ auf sich alleine gestellt war, hielt sich in den letzten Kilometern in den vorderen Positionen auf. Nachdem Daniele Bennati, der im Finale noch einmal die Flucht nach vorne gesucht hatte, gestellt war, suchte Drucker das Hinterrad von Gianni Meersman. Der Belgier hatte bereits zwei Etappen gewonnen und so hatte Drucker das optimale Hinterrad erwischt. Drucker ging im richtigen Moment aus dem Windschatten raus und hat mit über einer Radlänge gewonnen.

Último kilómetro de Peñíscola con la victoria de @jempy_drucker tras el pulso de @benna80 #LV2016 pic.twitter.com/jugT2ii60K — Vuelta a España (@lavuelta) 5. September 2016

"Es war ein hektisches Finale mit den Kreisverkehren, aber ich habe das richtige Hinterrad erwischt", so Drucker im Siegerinterview mit dem spanischen Fernsehen. "Es waren harte Tage mit all den Bergetappen, aber ich war immer zuversichtlich, dass ich im Sprint meine Chance haben würde. Es ist toll eine Etappe bei einer großen Landesrundfahrt zu gewinnen. Unser Ziel war es einen Etappensieg einzufahren, nun habe ich keinen Stress mehr", so Drucker, für den es nur noch eine Chance geben wird und zwar auf der letzten Etappe nach Madrid.

Der Sieg des BMC-Fahrers war bereits der 5. luxemburgische Tageserfolg bei der Spanienrundfahrt. Im vergangenen Jahr setzte sich Frank Schleck durch, dessen Vater Johny gewann 1970, Roger Gilson 1976 und Benoît Joachim setzte sich mit seinem Team 2004 im Mannschaftszeitfahren durch.

Jempy Drucker kann seinen Sieg am Dienstag, dem 2. Ruhetag, richtig auskosten, bevor die letzten schwierigen Bergetappen anstehen.