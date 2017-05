Dumoulin in Rosa, Jungels in Weiß

Dumoulin gewann das Zeitfahren über 39,8 km, während Jungels auf den starken 3. Rang fuhr. Er ist wieder bester Jungfahrer und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 6. Der bisherige Leader Nairo Quintana ist mit rund zweieinhalb Minuten Rückstand auf Dumoulin nun Zweiter der Gesamtwertung.

Das Podium der Etappe besteht aus Zeitfahr-Spezialisten, zu denen nun auch mal Jungels gehört. Dumoulin vom Team Sunweb siegte in 50.37 Minuten vor dem Briten Geraint Thomas (Sky) in 51.26 und Jungels in 51.33. Diese beiden waren die einzigen, die den Rückstand auf Dumoulin auf weniger als eine Minute begrenzen konnten. Vierter wurder der Spanier Luis Leon Sanchez in 52.17. Von den weiteren möglichen Anwärtern auf das finale "Maglia Rosa" schaffte es nur noch der Italiener Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) als 6. in 52.44 Minuten in die Top-10 der Etappe.

Die neue Top-10 der Gesamtwertung sieht wie folgt aus: Es führt der vorherige Dritte Dumoulin in 42.57.16 Stunden. 2. (bisher 1.) ist Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) mit 2.23 Minuten Rückstand; 3. (4.) Bauke Mollema (Niederlande/Trek-Segafredo) 2.38; 4. (2.) Thibaut Pinot (Frankreich/FDJ) 2.40; 5. (5.) Vincenzo Nibali (Italien/Bahrain-Merida) 2.47; 6. (12.) Bob Jungels 3.56; 7. (6.) Domenico Pozzovivo (Italien/AG2R La Mondiale) 4.05; 8. (7.) Ilnur Zakarin (Russland/Katusha-Alpecin) 4.17; 9. (9.) Andrey Amador (Costa Rica/Movistar) 4.39; 10. (10.) Steven Kruijswijk (Niederlande/Lotto) 5.19.

In der Etappe wurde der Italiener Davide Formolo (Cannondale) 39. in der Zeit von 54.41 Minuten. Damit fiel er in der Gesamtwertung von Platz 8 auf Rang 13 zurück und musste das weiße Trikot des besten Jungfahrers wieder an Bob Jungels abgeben. Der Luxemburger hat hier nun 2.23 Minuten Vorsprung auf Formolo.

Die Platzierungen der beiden weiteren Luxemburger Teilnehmer: Ben Gastauer wurde 65. der Etappe in 56.05 Minuten und liegt nun in der Gesamtwertung auf Platz 41 (29.43 Minuten zurück), während Laurent Didier (Trek-Segafredo) 117. wurde in 57.48 Minuten (Gesamtwertung: 80. auf 51.59 Minuten).