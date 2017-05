Quick-Step-Feiertage: 3. Etappensieg für Gaviria

Am Donnerstag führte das längste Teilstück über 229 Kilometer von Forli nach Reggio Emilia. Der Kolumbianer Fernando Gaviria sprintete zu seinem dritten Erfolg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt, meisterhaft von seiner Mannschaft in Szene gesetzt. Sein letzter Anfahrer, der Argentinier Maximiliano Richeze, sprintete eigentlich sogar um den Etappenerfolg mit und wurde Fünfter. Aus seinem Windschatten heraus sprintete Gaviria locker zu Sieg Nr. 3 und bleibt natürlich im Trikot des besten Sprinters des 100. Giro.

In der Gesamtwertung liegt weiterhin der Niederländer Tom Dumoulin in Führung, der Luxemburger Bob Jungels ist weiter Siebter und trägt das "Maglia bianca" des besten Jungfahrers. Alle Favoriten waren mit dem geschlossenen Hauptfeld ins Ziel gekommen, Dumoulin als 39. und Jungels als 40. Ben Gastauer (Ag2R) seinerseits rollte als 75. ins Ziel und ist in der Gesamtwertung weiterhin 38.

Der dritte Luxemburger im Bunde, Laurent Didier (Trek-Segafredo), hatte am Vortag nach einem Sturz bekanntlich aufgeben müssen.