Profidebüt für Vincent Thill

Der offensive Mittelfeldspieler wurde in der 82. Minute für Stürmer Mevlüt Erdinç in der Partie gegen Girondins Bordeaux (0:3-Niederlage) eingewechselt. Bei seinem Debüt war das Toptalent genau 16 Jahre und 230 Tage. Er zählt zu den jüngsten Spielern, die je eine Partie in der höchsten französischen Liga bestritten.

Thill brauchte nicht lange, um auf sich aufmerksam zu machen und beging gleich einige Fouls. In der 90. Minute gab er seinen ersten Schuss ab, der jedoch von einem Girondins-Verteidiger abgeblockt wurde.

Sein luxemburgischer Teamkollege Chris Philipps musste während 90 Minuten auf der Bank verharren.