Dideriksen gewinnt, Majerus 15.

Das Rennen wurde von einigen Attacken bestimmt. Im Peloton waren vor allem die Niederländerinnen und Amerikanerinnen sehr aktiv. Christine Majerus war in den entscheidenden Momenten ganz weit vorne platziert.

Dem war auch noch in der letzten Runde so, als sämtliche Fahrerinnen einsahen, dass die Entscheidung um das Regenbogentrikot im Massensprint fallen würde. Hier waren es wieder die Niederländerinnen, die das Geschehen bestimmten. Sie setzten einen ganzen Zug vor ihre Top-Sprinterin Kirsten Wild. Doch am Ende sollte es ganz knapp nicht reichen. Auf den letzten Metern setzte sich die Dänin Amalie Dideriksen vor Wild und Lotta Lepistö aus Finnland durch.

Christine Majerus - Teamkollegin von Dideriksen bei Boels Dolmans - arbeitete sich am Ende noch einmal nach vorne und sprintet auf Platz 15. Chantal Hoffmann wird mit einem Rückstand von 18 Sekunden auf die Weltmeisterin 67., Elise Maes klassiert sich als 81. auf 39 Sekunden.