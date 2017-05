Charline Mathias mit 1.500 m-Rekord

Charline Mathias stellte am Samstagabend beim IFAM Meeting in Ordeghem einen neuen Rekord über 1.500 m auf. Die CSL-Athletin pulverisierte in 4.12.57 Min den 1.500 m-Rekord von Vera Hoffmann (Celtic) von 4.19.37 Min.

Knapp eine Viertelstunde vorher hatte Vera Hoffmann selbst ihren eigenen Rekord vom letzten Jahr in 4.17.06 Min um über 2 Sekunden verbessert.

Beide Athletinnen qualifizierten sich mit diesen Zeiten für die Teilnahme an der Universiade in Taipeh.