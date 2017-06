Gastauer mit guten Chancen auf die Tour

Ben Gastauer könnte nun doch am 1. Juli an den Start der Tour de France gehen. Für den 29-jährigen wäre es die vierte "Grande Boucle" infolge. Eigentlich war Gastauer, der einen sehr starken Giro gefahren ist, für die Tour de Suisse vorgesehen. Diese hat er dann doch nicht bestritten. "Wenn ich die Tour de Suisse nicht fahre, stehen meine Chancen auf eine Tour-Teilnahme nicht schlecht", hatte der Schifflinger nach der letzten Etappe der Italien-Rundfahrt in Mailand erklärt.

ALM-Manager Vincent Lavenu hat nun am Mittwoch auf einer Pressekonferenz die ersten sechs Fahrer für die Tour bekanntgegeben. Neben Leader Romain Bardet sind dies Mathias Frank, Oliver Naesen, Alex Domont, Pierre Latour und Alexis Vuillermoz. Nicht dabei sind der verletzte Mikael Cherel sowie der formschwache Alexandre Geniez. Die restlichen drei Plätze werden nach den nationalen Meisterschaften am Wochenende vergeben.

Vier Fahrer kommen noch infrage. Neben Ben Gastauer sind dies Jan Bakelants, Samuel Dumoulin und Cyril Gautier. Am 3. Juli fährt das Peloton bekanntlich von Verviers durch Luxemburg nach Longwy. Hier geht es auch durch Gastauers Heimatstadt Schifflingen. Am 4. Juli startet die Etappe in Mondorf.

Am Mittwochabend wird Gastauer aber erst einmal die nationalen Meisterschaften im Zeitfahren bestreiten, bevor am Sonntag das Straßenrennen um das rot-weiß-blaue Trikot ansteht. Anschließend wird man wissen ob der Luxemburger bei der Tour am Start sein wird.