Russland verschärft Doping-Strafen

Ein entsprechendes Gesetz unterzeichnete Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Moskau.

Überführte Funktionäre müssen demnach künftig mit einer Strafe von bis zu 300.000 Rubel (rund 4.400 Euro) oder einem einjährigen Freiheitsentzug rechnen. Bislang waren in Russland nur Sportler für Doping zur Verantwortung gezogen worden.

Ein massiver Doping-Skandal erschüttert die stolze Sportnation seit Monaten. Russische Leichtathleten wurden deswegen von den Olympischen Spielen diesen Sommer in Rio de Janeiro ausgeschlossen. Das Team der Behindertensportler war kollektiv bei den Paralympics gesperrt. Die Führung in Moskau sieht in den Vorwürfen eine Kampagne des Westens.