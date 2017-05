F91 oder D03: Entscheidung am letzten Spieltag

An diesem Sonntag machten beide Titelanwärter wenig Federlesens: F91 siegte zuhause gegen Fola mit 5:2 – diese Paarung stellt übrigens auch das Pokalfinale am 28. Mai dar – und D03 auswärts bei Mondorf mit 3:0. Beide bleiben also punktgleich, mit 62 Zählern.

Der Titelverteidiger aus der "Forge du Sud" muss am letzten Spieltag am 21. Mai (alle Spiele um 16.00 Uhr) nach Canach reisen, das noch mittendrin im Abstiegskampf steckt. Déifferdeng empfängt derweil Rosport, das nach dem Sieg von diesem Sonntag gegen den Racing jenseits von Gut und Böse ist. Die Tordifferenz (66:14) spricht also nach wie vor zugunsten vom F91 gegenüber den Differdingern (59:19).

F91 - Fola 5:2

Mondorf - D03 0:3

Rosport - RFCUL 4:3

Käerjeng - Rümelingen 4:3

Strassen - Petingen 3:1

Niederkorn - RM Hamm B. 4:1

Jeunesse Esch - Canach (um 19.00 Uhr)

Durch diese Resultate wird der Progrès Niederkorn sicher Tabellenvierter bleiben und darf somit kommende Saison Europa League spielen.

Im Abstiegskampf ist vor dem Canach-Spiel am Abend noch keine Entscheidung gefallen, die aktuelle Rangfolge: 10. RFCUL mit 27 Punkten, 11. RMHB 25, 12. Canach 22, 13. Käerjeng 22, 14. Rümelingen 20. Die beiden Tabellenletzten steigen ab, der 12. muss in die Relegation.