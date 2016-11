Favoritensiege

Damit steht das Spitzentrio aus der BGL Ligue auch im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg. Düdelingen setzte sich mit 5:0 in Wiltz durch, D03 behauptete sich mit 1:0 in Grevenmacher und die Fola Esch kehrt mit einem 5:3-Sieg aus Hostert zurück. Die US Esch konnte sich erst nach der Verlängerung mit 2:1 gegen den Swift Hesperingen behaupten.

Bereits am Samstag konnten sich der RFCU Lëtzebuerg in Lorentzweiler behaupten (0:4) und die Etzella Ettelbrück warf Rümelingen aus dem Pokal (2:1).

Lorentzweiler -0:4- Rümelingen 2:1Wiltz -0:5Grevenmacher -0:1Hostert -3:5- RM Hamm B. 5:1- Hesperingen 2:1 n.V.- Monnerich 3:1 n.V.