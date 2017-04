Mutsch an der Angel

Seit Monaten drückt Mario Mutsch beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen nur die Tribüne. Unter Trainer Joe Zinnbauer spielt der 32-jährige keine Rolle mehr. Sein Vertrag in bei den Espen läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Eine Situation mit der sich der Kapitän der Nationalmannschaft schon länger abgefunden hat. Bereits im Winter befasste er sich erstmals mit der Möglichkeit seine Karriere in Luxemburg ausklingen zu lassen.

Das rief die einheimischen Topvereine auf den Plan. Düdelingen, Fola, Déifferdeng 03, Niederkorn und Petingen positionierten sich im Kampf um den 93-fachen Auswahlspieler. Aber auch ausländischen Profivereine wie KAS Eupen, Joachim-Klub SK Lierse oder der französische Zweitligisten Racing Straßburg manifestierten ihr Interesse für Mutsch.

Jetzt hat laut L’Essentiel Niederkorn das Rennen gemacht. Beim Progrès schwört man, dass noch kein Vertrag unterschrieben wurde. „Wir haben uns das erste Mal mit Mario am 27. Dezember 2016 unterhalten. Erst in den letzten Tagen haben wir ein konkretes Angebot abgegeben. Ich denke, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden“, erklärte der Niederkorner Teammanager Thomas Gilgemann gestern.

Mutsch war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bei den Kollegen der Schweizer Tageszeitung St. Galler Tagblatt wird er folgendermaßen zitiert: „Ich habe einen Vertrag beim FC St.Gallen, den ich erfüllen werde. Über Gerüchte, was danach geschehen wird, will ich mich nicht äußern."

Der Mittelfeldspieler soll in Niederkorn auch nach und nach in das Trainerteam eingebunden werden und in Zukunft den Nachwuchs der Gelb-Schwarzen betreuen. Der Progrès plant eine Art Fussballschule, die aber erst 2019 ihre Pforten öffnen könnte.