Offiziell: Mutsch wechselt nach Niederkorn

Der Kapitän der "Roten Löwen" hat einen langfrisitgen Vertrag beim aktuellen Tabellenvierten der BGL Ligue unterschrieben. Der 32-Jährige wechselt am Ende dieser Saison vom schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen nach Luxemburg.

Für Mutsch ist es seine erste Station in der BGL Ligue. Der 93fache Nationalspieler wurde zunächst in Ostbelgien ausgebildet und spielte danach in Aachen (D), Aarau (CH), Metz (F), Sion (CH) und zuletzt bei den Espen.

Für die Niederkorner ist es das erste große Ausrufezeichen auf dem nationalen Transfermarkt. Fast alle nationalen Spitzenvereine waren an Mutsch interessiert.

Vor dem Mutsch-Transfer hatte Niederkorn bereits die Verpflichtung von Mike Schneider (RM Hamm Benfica), Ben Vogel (Victoria Rosport) und Charly Schinker (US Rümelingen) bekannt gegeben.

In den nächsten Wochen sollen noch weitere Transfers folgen. Einige aktuelle Spieler des Progrès müssen derweil den Verein am Ende der Saison verlassen.