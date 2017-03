1. Saisonsieg für Leopard, Maes 28. in Spanien

Das nennt man wohl einen Saisonauftakt nach Maß. In seinem 3. Rennen für Leopard konnte der Pole Szymon Rekita gleich seinen ersten Sieg einfahren. Der 23-jährige Rundfahrtspezialist setzte sich auf der 2. Etappe der International Tour of Rhodes durch. Die 3. und letzte Etappe findet am Sonntag statt.

Ebenfalls gute Nachrichten gibt es aus Spanien, wo Elise Maes die Setmana Ciclista Valenciana auf Platz 28, 2:30 Minuten hinter der Siegerin Cecilie Ludwig aus Dänemark beendete. Damit war die Luxemburgerin die beste Fahrerin aus ihrem WNT-Team. Für Maes war es das erste Rennen der Saison.

Chantal Hoffmann war ihrerseits beim WorldTour-Rennen Ronde van Drenthe im Einsatz. Das Rennen wurde von der Weltmeisterin Amalie Dideriksen aus dem Team von Christine Majerus, Boels Dolmans, gewonnen. Hoffmann musste ihrerseits vorzeitig aus dem Rennen aussteigen.