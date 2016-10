Geniets 62., Wirtgen und Leyder gestürzt

Die U23 Männer machten bei der Weltmeisterschaft in Doha den Anfang bei den Straßenrennen. Nach 165,7 km auf dem Rundkurs in Doha fällt die Entscheidung im Sprint.

Recht schnell bildete sich eine Spitzengruppe, die aus bis zu acht Fahrern bestand. Mit zunehmender Renndauer fielen allerdings immer wieder Fahrer zurück. Anderthalb Runden vor Schluss stimmte die Zusammenarbeit nicht mehr und so war kam es in der letzten Runde wieder zum Zusammenschluss. Das Tempo im Peloton wurde sehr hoch gehalten, so dass es zu einem Massensprint kommen musste. Diesen gewann der Norweger Kristoffer Halvorsen, vor dem Deutschen Pascal Ackermann und dem Italiener Jakub Mareczko.

Das FSCL-Trio bestehend aus Tom Wirtgen, Kevin Geniets und Pit Leyder fuhren ein sehr aufmerksames Rennen. Zu Beginn hat man das FSCL-Trikot auch mal vorne gesehen, anschließend hielten sie sich im Peloton.

Im Finale, nur 4 km vor dem Ziel, nahm das Unheil dann seinen Lauf. Das Feld war weit auseinander gezogen, als ein Fahrer, der unmittelbar vor Wirtgen und Leyder fuhr zu Fall kam. Die beiden Luxemburger konnten nicht mehr ausweichen und gingen ebenfalls zu Boden. Damit war das Rennen für sie beendet.

Kevin Geniets klassiert sich am Ende als 62., mit einem Rückstand von elf Sekunden auf den neuen Weltmeister. Wirtgen und Leyder kamen als 140. und 141. ins Ziel, mit einem Rückstand von 10:11 Minuten.

Am Freitag geht es weiter mit den Straßenrennen der Juniorinnen und Junioren.