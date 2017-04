Felline gewinnt, Jungels 13.

Die Tour de Romandie startete am Dienstag mit einem Prolog in Aigle. Die 4,8 km legte der Italiener Fabio Felline (Trek-Segafredo) am schnellsten zurück. Er benötigte lediglich 5:57 Minuten. Zweiter wurde Alex Dowsett (GBR/Movistar) vor Alexander Edmondson (AUS/Orica-Scott).

Der einzige Luxemburger im Feld, Bob Jungels (Quick-Step Floors), benötigte zwölf Sekunden länger als Felline und wurde damit 13. Die erste Etappe führt am Mittwoch über gut 173 km von Aigle nach Champéry. Für Jungels ist es der letzte Härtetest vor dem Giro d'Italia (5.-28. Mai).