108 Jahre: längste Durststrecke beendet

Die Cubs gewannen im hochdramatischen Entscheidungsspiel – mit Regenpause und zwei Verlängerungs-Innings – des 112. Finals der Major League Baseball (MLB) bei den Cleveland Indians mit 8:7 und entschieden damit die best-of-seven-Serie noch mit 4:3 für sich. Letztmals gelang es den Kansas City Royals 1985, nach einem 1:3-Rückstand die Serie zu gewinnen.

Zuletzt reichte ein solcher Vorsprung zehnmal nacheinander. In diesem Jahr jedoch nicht. Die Indians müssen damit weiter auf ihren ersten Gewinn der wichtigsten Baseball-Trophäe der Welt seit 1948 warten. Cleveland hatte auch 1920 die Serie gewonnen, Chicago war 1907 und 1908 erfolgreich gewesen. Die folgende Durststrecke war die längste Serie ohne Titel im US-Sport.

2016: Chicago Cubs

2015: Kansas City Royals

2014: San Francisco Giants

2013: Boston Red Sox

2012: San Francisco Giants

2011: Saint-Louis Cardinals

2010: San Francisco Giants

2009: New York Yankees

2008: Philadelphia Phillies

2007: Boston Red Sox

1. New York Yankees 27 (letztmals 2009)

2. Saint-Louis Cardinals 12 (2011)

3. Oakland Athletics 9 (1989)

4. San Francisco Giants 8 (2014)

4. Boston Red Sox 8 (2007)

my grandpa has been waiting 81 years for this #GoCubbies pic.twitter.com/K5GIl4TpZr