Steht das Tor des Jahres schon fest?

Ob er wirklich in einer Wahl am Ende des Jahres ganz oben stehen wird, ist natürlich Anfang April Spekulation - in den sozialen Medien wird sein Treffer vom 1. April jedenfalls schon munter als Tor des Jahres gefeiert.

Spektakulär war er auch, ganz ohne Zweifel. Der 29-Jährige vom Verein Tijuana Xolos erzielte das Tor im Spiel beim Atlas FC in Gudalajara. Tijuana lag 0:1 zurück, als Aviles Hurtado nach einem Eckball der sagenhafte Fallrückzieher gelang, der via Pfosten im linken oberen Toreck zum 1:1 einschlug. Das Spiel hatte auch nach dem Zaubertor noch reichlich Spektakel zu bieten, denn es endete 3:3.