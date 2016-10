Dritter Sieg: Minella im Hauptfeld gegen Flipkens

Die dritte Qualifikationsrunde am Montag war dabei ein hartes Stück Arbeit. Die Gegnerin war auch von Format, denn es war keine Geringere als die ehemalige Nummer fünf der Weltrangliste, Daniela Hantuchova (derzeit Weltranglisten-241.). Die Slowakin konnte aufgrund einer Wildcard an der Qualifikation teilnehmen. U.a. wegen Verletzungen war es seit Ende 2015 für die 33-Jährige in der Weltrangliste bergab gegangen.

Nach drei Sätzen und 2.17 Stunden hartem Kampf hatte sich die Luxemburgerin schlussendlich mit 6:3, 6:7 (5:7) und 6:4 durchgesetzt. Zuvor hatte Mandy Minella zwei Zwei-Satz-Siege gefeiert, dies gegen Silvia Soler-Espinosa (ESP/129) und Amra Sadikovic (SUI/146). Gegnerin im Hauptfeld ist nun die Belgierin Kirsten Flipkens. Bisher gab es ein Duell mit der Weltranglisten-59., das Flipkens 2004 für sich entscheiden konnte.

Nach dem Turnier in Linz wird Mandy Minella in der kommenden Woche bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open (15.-22. Oktober) auf Kockelscheuer zu bewundern sein. Tickets für dieses Turnier können Sie hier gewinnen.