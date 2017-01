Pokalknüller: Esch gegen Red Boys

Am Mittwoch, dem 1. März, werden die Halbfinals in der Coupe de Luxembourg bei den Männern ausgetragen. Gestern fand die Auslosung statt und als Losfee versuchte sich Francine Closener. Die Staatssekretärin bewies ein glückliches Händchen und sorgte für ein richtiges Topspiel. Denn am 1. März um 20.30 Uhr treffen der HB Esch und Meister Red Boys aufeinander. Zuvor, um 18.30 Uhr, bekommt es Berchem mit Schifflingen zu tun.

Einen Tag später werden die Halbfinals bei den Damen ausgetragen. Dort kämpfen am 2. März ab 18.30 Uhr der HBD gegen den HB Museldall und um 20.30 Uhr Diekirch gegen Käerjeng um den Einzug ins Finale. Die Endspiele finden am darauffolgenden Wochenende, dem 4. und 5. März statt.

Dann nutzte die FLH noch die Gelegenheit um den neuen Damen-Nationaltrainer vorzustellen. Es handelt sich um Nikola Malesevic. Der Trainer der HBD-Herren und Damen erhält einen Vertrag über drei Jahre. Ab der kommenden Saison wird er in Düdelingen eine Funktion aufgeben, welche das sein wird steht allerdings noch nicht fest. Das Ziel ist es, bis 2020 an einer offiziellen Qualifikationskampagne teilzunehmen. Bis dahin werden Lehrgänge organisiert. Im Februar soll eine erste Zusammenkunft stattfinden, hierfür wird der neue Coach einen 25-köpfigen Kader selektionieren.