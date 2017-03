Minella nach zwei Siegen nun gegen Errani

Das Turnier in Indian Wells gehört zu der Turnier-Kategorie gleich unterhalb der vier Grand Slams. So musste Mandy Minella trotz ihrer aktuellen Weltranglisten-Position (76) durch die Qualifikation. In Runde eins besiegte sie dort die frühere Weltranglisten-Fünfte Daniela Hantuchova aus der Slowakei mit 6:2 und 6:4. Hantuchova ist aktuell nur noch 222. der Rangliste und war mit einer Wildcard ins Qualifikationsturnier aufgenommen worden.

In der entscheidenden Runde der Quali musste Minella dann gegen die Tschechin Tereza Martincova (WR 165) antreten. Die Luxemburgerin verlor den ersten Satz mit 4:6, drehte dann aber das Spiel und setzte sich mit 6:4 und 6:3 durch.

In der ersten Runde des Hauptfelds wartet nun mit der Italienerin Sara Errani (WR 104) ebenfalls eine lösbare Aufgabe.

Das trifft auch auf Gilles Muller (WR 28) zu, der bei diesem Turnier an Nr. 25 gesetzt ist. Muller genießt in Runde eins zunächst ein Freilos. In Runde zwei wartet dann der Sieger der Partie zwischen dem Argentinier Renzo Olivo (WR 88) und dem Tschechen Jiri Vesely (WR 56).