Anderson ersetzt Stephens

Im Kampf um den Einzug ins Final Four muss der T71 Düdelingen vorübergehend auf seinen US-Spieler Nelly Stephens verzichten, der sich am Sonntag im Spiel gegen die Sparta Bartringen am Fuß verletzte. Für ihn wird am doppelten Spieltag am Freitag und Sonntag Eric Anderson auflaufen, der in der vergangenen Saison bereits für die Düdelinger spielte.

Am Freitag bekommt es der T71 mit den Musel Pikes zu tun, am Sonntag empfangen sie dann Spitzenreiter Steinsel. Im Moment liegt Düdelineg auf Platz vier der Tabelle, einen halben Punkt vor Etzella Ettelbrück.