Minella in Runde 2

Mandy Minella (WTA 74) hat sich in die 2. Runde des Masters-Turnier in Miami (USA, 7.699.423 $) gekämpft. Die Luxemburgerin besiegte zum Auftakt Kristyna Pliskova (52) aus Tschechien in drei Sätzen mit 7:6 (4), 5:7, und 7:5. Das entscheidende Break im dritten Satz gelang der Luxemburgerin beim Stand vom 5:5, danach ließ sie sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Damit gewinnt Minella nach 2007 und 2012 auch die dritte Begegnung gegen Kristyna Pliskova. In Runde zwei wartet nun die Finalistin von Indian Wells, Svetlana Kusnezova (RUS/WTA 7).