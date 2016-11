ManUnited verliert in Istanbul

Bei Fenerbahce Istanbul verloren die Red Devils am vierten Spieltag mit 1:2 (0:1) und rutschten in der Gruppe A auf Platz drei ab. Für "Fener" um den früheren Bundesliga-Coach Dick Advocaat waren der Senegalese Moussa Sow (2.) mit einem traumhaften Fallrückzieher-Tor und der Niederländer Jeremain Lens (59.) erfolgreich. Wayne Rooney erzielte den späten Anschlusstreffer (89.).

Manchester, das im Hinspiel Fenerbahce noch mit 4:1 geschlagen hatte, steht bei sechs Punkten. Zudem verlor ManUnited frühzeitig den französischen Mittelfeldstar Paul Pogba. Der Weltrekord-Transfer musste bereits nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Zlatan Ibrahimovic ins Spiel. Der seit Mitte September in Pflichtspielen torlose Schwede konnte aber nur wenige Akzente setzen. Der zuletzt zum Joker degradierte Kapitän Rooney durfte erstmals seit dem 18. September wieder von Beginn an ran.

Als erste Mannschaft für die K.o.-Runde der letzten 32 Mannschaften qualifizierte sich Zenit St. Petersburg. Der UEFA-Pokalsieger von 2008 ist nach einem 2:1 (1:0) gegen die Schotten von Dundalk nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe D zu verdrängen.

Einen großen Schritt in Richtung nächster Runde machte Nationalspieler Antonio Rüdiger mit dem AS Rom, der sich im Spitzenspiel der Gruppe E bei Austria Wien um Trainer Thorsten Fink 4:2 (2:1) durchsetzte. Edin Dzeko (4./65.), Daniele de Rossi (17.) und Radja Nainggolan (78.) trafen nach dem Rückstand durch Olarenwaju Kayode (2.) für die Römer, bei denen Rüdiger nach auskuriertem Kreuzbandriss erneut in der Startelf stand. Für den Endstand sorgte Austria-Profi Alexander Grünwald (89.).

Fenerbahce Istanbul - Manchester United 2:1 (1:0) Sorja Luhansk - Feyenoord Rotterdam 1:1 (1:1)FK Astana - Olympiakos Piräus 1:1 (1:1) APOEL Nikosia - Young Boys Bern 1:0 (0:0)FK Qäbälä - AS Saint-Etienne 1:2 (1:1) RSC Anderlecht - FSV Mainz 05 6:1 (2:1)Zenit St. Petersburg - Dundalk FC 2:1 (1:0) Maccabi Tel Aviv - AZ Alkmaar 0:0Austria Wien - AS Rom 2:4 (1:2) Astra Giurgiu - Viktoria Pilsen 1:1 (1:1)Athletic Bilbao - KRC Genk 5:3 (3:1) US Sassuolo Calcio - Rapid Wien 2:2 (2:0)