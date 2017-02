Steinfort fordert Walferdingen heraus

Am Donnerstagabend fanden in der Sporthalle aufauf Belair die Halbfinals im Damenpokal statt. Im vorgezogenen Finale trafen mit Walferdingen und Diekirch die beiden stärksten Mannschaften der laufenden Saisn aufeinander. Ausgeglichen war die Partie jedoch nicht. Walferdingen war klar spielbestimmend und setzte sich am Ende klar mit 3:0 (15, 22, 13) durch.

Im zweiten Halbfinale bekam Steinfort es mit Petingen zu tun. Auch diese Partie war in drei Sätzen entschieden. Steinfort behauptete sich auf 19, 18 und 21.

Am Samstag um 17.00 Uhr spielen somit Walferdingen und Steinfort um den Pokal. Am Freitag ermitteln die Herren noch die Finalteilnehmer. Hier spielen um 18.30 Uhr Fentingen gegen Walferdingen und im Anschluss um 20.30 Uhr Bartringen gegen Strassen. Das Herrenfinale findet ebenfals am Samstag um 19.30 Uhr statt.