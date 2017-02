Luxemburger Toptalent zu Bayern München

Der Mittelfeldspieler unterzeichnete am Donnerstag einen längerfristigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister. Das berichtete das Luxemburger Wort.

An der Säbener Straße nahm er ab Montag an den Trainingseinheiten der U16 teil. Kurz danach wurde der Vertrag unterschrieben.

Am Mittwoch ging es dann zur Adidas-Zentrale nach Herzogenaurach, wo Johansson seinen ersten Ausrüstervertrag mit dem deutschen Sportartikelhersteller unterschrieb - genau wie Vincent Thill.

Der Luxemburger mit dem schwedischen Vater und der irischen Mutter wird im Sommer das neue Nachwuchs-Leistungszentrum der Münchener beziehen und ab dann mit der U16 des deutschen Rekordmeisters trainieren.

Zuvor ist er aber noch für Luxemburg am Ball. Am Samstag bestreitet Johansson mit der U16 ein Testländerspiel gegen die Slowakei in Stegen (16.00 Uhr). Am Montag kommt es zum Rückspiel in Sandweiler (13.30).